مرسول بارك جاهز لاستقبال الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض جاهزًا لاستقبال الجماهير في مباراة النصر ضد الرائد المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

مرسول بارك يستقبل الجماهير اليوم

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، محمد الخريجي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاهزية الملعب لحضور الجماهير اليوم، مشيرًا إلى تطويره خلال الفترة الماضية.

وقال الخريجي: “اكتملت استعداداتنا في مرسول بارك لاستقبال الجماهير بعد غياب طويل، كنا ولا زلنا نقول إن جماهير مرسول بارك هم أغلى ما فيه، ونتمنى أن يرقى عملنا في المرحلة الأولى من تطوير الملعب لطموحاتهم، حيث لا زلنا في أول الطريق”.

النصر ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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