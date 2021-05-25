مركز الحرب الفكرية.. منصة سعودية ناعمة لدرء الإرهاب والتطرف

ويعمل مركز الحرب الفكرية على تقديم النصح والإرشاد للمتابعين بهدف ثِقلهم، وفي الوقت ذاته تحذيرهم من مساعي العناصر المتطرفة لاستمالتهم ومن ثمّ استقطابهم، كما يهدف لبث العديد من الرسائل التوعوية المتمثلة في أهمية دور الأسرة والمدرسة في احتضان الأطفال وحمايتهم من التطرف الفكري، وضرورة التأكيد على فاعلية الحوار البناء في تعزيز قيم التفاهم والتسامح والتعايش، وأهمية ترسيخ منهجية الفكر النقدي لدى أفراد المجتمع، حتى لا يتم التسليم بالأفكار الجديدة، فضلًا عن التنبيه على الاختراق الفكري الذي يسعى إليه المتطرفون عبر تحريف معاني النصوص ومقاصدها وتوظيف العاطفة الدينية خدمة لأهدافهم ومصالحهم الخاصة.