مركز الفلك الدولي: رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة

المواطن - متابعة

قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14/4/2021.

ظروف رؤية هلال شوال

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

موعد عيد الفطر فلكيًا

وتابع المركز أنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضًا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرًا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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