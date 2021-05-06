مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك خالد يواصل تقديم خدماته

المواطن - الرياض

‏يواصل مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك خالد تقديم خدماته لطلاب ‏وطالبات الجامعة والمنسوبين والمنسوبات وذويهم وذلك بمقر العيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة.

‏وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد عباق حرص الجامعة على تقديم اللقاحات لطلابها وطالباتها والمنسوبين والمنسوبات وذويهم مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بعسير بهذا الخصوص.

إلى ذلك أوضح مدير العيادات ‏الخارجية بالمدينة الطبية عايض عسيري أن المركز يقدم خدماته بأفضل صورة حيث يتم حجز المواعيد من خلال النظام الإلكتروني حيث يعمل المركز على فترتين.

من جانبها أوضحت المدير الطبي للعيادات الخارجية الدكتورة غادة العصبي أنه تم إعطاء اللقاح حتى الآن لنحو 2500 ‏من طلاب وطالبات ومنسوبي ‏ومنسوبات الجامعة وذوي المنسوبين، مضيفة أن المركز يستهدف تحصين جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة وذوي المنسوبين والتوسع في ذلك مستقبلا.

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