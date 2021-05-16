مساعد جو بايدن يكشف عادة غريبة للرئيس الأمريكي

المواطن- متابعة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن عادة غريبة للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، حيث تحدثت مع أكثر من 20 شخصًا من المساعدين الحاليين والسابقين للمكتب البيضاوي، بما في ذلك كريستوفر فريمان، الذي قدم خدمات لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن بايدن يمتلك عادة غربية وهي عدم تناول الخضراوات الورقية قبيل مواجهته الجمهور أو الصحفيين.

سبب نفور جو بايدن من الخضراوات الورقية

وقال فريمان إن بايدن طلب من الموظفين عدم تقديم الخضار الورقية له في مناسبات مختلفة؛ لأن نائب الرئيس لم يرغب في أن يتم تصويره وأوراق الخضراوات عالقة في أسنانه.

وعلى الأرجح، فإن نفور بايدن من الخضراوات الورقية باقٍ على حاله لا سيما بعد أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

الوجبة المفضلة للرئيس الأمريكي

وقال فريمان إن جو بايدن كان يعود إلى مقر إقامته في معظم الليالي لتناول العشاء مع زوجته جيل نحو الساعة 7 مساءً، موضحًا أن من وجباته المفضلة المعكرونة بالصلصة الحمراء، في حين أن السيدة الأولى تفضل إما الدجاج المشوي أو السمك.

وحاليًا، يُمنح جو بايدن 30 دقيقة لتناول طعام الغداء، وهو عبارة عن السلطة والحساء والسندويشات، لكنه يميل إلى تناول الطعام بمفرده أو مع نائب الرئيس، كامالا هاريس.

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