مساند : تواصلوا مع وزارة المالية لاسترداد قيمة تأشيرة العمالة الملغاة

المواطن - الرياض

دعا الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة مساند الراغبين في استرداد المدفوعات الحكومية الخاصة بتأشيرات العمالة المنزلية التي ألغيت إلى مراجعة وزارة المالية.

جاء ذلك ردًا من برنامج مساند على استفسار أحد الأشخاص بشأن طريقة استرداد قيمة التأشيرة التي ألغاها لكنها لم ترد إلى حسابه المصرفي.

وزارة المالية تحدد طريقة استعادة رسوم التأشيرات

وفي وقت سابق أعلنت المالية خطوات استرداد رسوم التأشيرات الخاصة بالعمالة المنزلية

الاستعلام عن حالة التأشيرة عبر منصة أبشر.

عند إصدار التأشيرة في موقع مساند فإن الإلغاء يتم عبر الموقع ذاته.

عند تقديم طلب الإلغاء بعد قبوله في مساند بأقل من 72 ساعة يتم استرداد المبلغ آليًا.

عند تقديم طلب الإلغاء بعد قبوله في مساند بأكثر من 72 ساعة يتم إرسال الطلب إلى وزارة الخارجية لاسترداد المبلغ في خلال 15 يومًا.

ما هو موقع مساند ؟

يذكر أن منصة مساند هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

خدمات مساند

يقدم الموقع العديد من الخدمات من خلال ما يلي:

تحديد نوع الاستقدام : اختيار نوع الاستقدام حسب التفضيل، إما استقدام عامل بمواصفات محددة أو استقدام عامل محدد مسبقًا بالاسم. اختيار مقدم الخدمة : الاختيار من ضمن +1400 مقدم خدمة من جميع أنحاء المملكة، يمكنك الاختيار بناء على تقييم المكتب، نسبة قبول طلبات الاستقدام، مدينة الوصول. استلام العروض : استلام عروض طلبات الاستقدام من مقدمي الخدمة، تتضمن الراتب المستحق للعامل مع سير ذاتية ليتم ترتيبها حسب الأفضلية. الدفع : ادفع بأمان من خلال مساند بعد إنشاء العقد، يمكنك الاختيار ضمن عدة طرق للدفع: فيزا، ماستركارد، أو من خلال بطاقة مدى البنكية. تتبع طلبك : يمكنك متابعة رحلة طلب الاستقدام بكل سهولة ويسر من خلال حسابك في منصة مساند، تبدأ من إنشاء الطلب وحتى وصول العامل للمملكة.

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