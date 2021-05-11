مسلي آل معمر يحسم موقف أجانب النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مسلي آل معمر يؤكد تقييم اللاعبين:

وأكد مسلي آل معمر أنه سينتظر حتى نهاية هذا الموسم، من أجل حسم موقف عدد من اللاعبين، المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وشدد على أن نادي النصر ينوي تقييم كلًا من براد جونز، مايكون، كيم جين سو، ونور الدين أمرابط، مشيرًا في الوقت ذاته إلى بقاء ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، بيتي مارتينيز، وبيتروس.

ولفت مسلي آل معمر خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، إلى أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، سينضم رسميًّا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النصر هذا الصيف.

مفاجأة لجماهير النصر:

وكشف مسلي آل معمر عن مفاجأة لجماهير النصر، حيث ينوي إعداد بريد إلكتروني، مع إعلان عنوانه، مضيفًا: “البريد سيستقبل اقتراحات جماهير مدرج الشمس، حيث أشار الرئيس إلى أنه سيستمع إلى كل الآراء، من أجل الأخذ بها مستقبلًا”.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي النصر إلى أنه يطلع على كل آراء المشجعين عبر حساباتهم الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه ربما يعرف البعض أكثر منه في شأن ما.

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