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مسيرة شاموسكا مع الفيصلي تُطمئن الشبابيين
بعد حصوله على كأس الملك

مسيرة شاموسكا مع الفيصلي تُطمئن الشبابيين

2021/05/28
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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مسيرة شاموسكا مع الفيصلي تُطمئن الشبابيين شاموسكا - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعد المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا من أبرز المدربين في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة، وكلل مجهوده بقيادة الفيصلي لحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

الفيصلي يتألق مع شاموسكا

وسيُغادر شاموسكا صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، حيث أعلن عن قيادته لفريق الشباب رسميًا في الموسم الرياضي المقبل، وسط طموحات بمواصلة التألق في الملاعب السعودية وقيادة الليوث لمنصات التتويج.

 

مدرب الفيصلي
المدرب البرازيلي – المصدر @AlFaisaly

وجاء المدير الفني البرازيلي إلى الدوري السعودي للمحترفين في 14 أكتوبر عام 2018، ليكون ثاني أقدم المدربين في البطولة بعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي، ما دفع الشباب للتعاقد معه نظرًا لخبراته الكبيرة.

وقاد شاموسكا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في أكثر من 85 مباراة بجميع البطولات، وكان آخرها مواجهة الأمس وحصد لقب أغلى الكؤوس، ويمكن الاطلاع على مسيرته مع عنابي سدير عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

شاموسكا
المدرب البرازيلي – المصدر @AlFaisaly

الفيصلي يحصد الذهب

وتغلب الفيصلي بالأمس على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كاس الملك
كأس البطولة – المصدر @gsaksa


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