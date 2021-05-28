مسيرة شاموسكا مع الفيصلي تُطمئن الشبابيين

المواطن - مروة نبيل

يُعد المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا من أبرز المدربين في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة، وكلل مجهوده بقيادة الفيصلي لحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

الفيصلي يتألق مع شاموسكا

وسيُغادر شاموسكا صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، حيث أعلن عن قيادته لفريق الشباب رسميًا في الموسم الرياضي المقبل، وسط طموحات بمواصلة التألق في الملاعب السعودية وقيادة الليوث لمنصات التتويج.

وجاء المدير الفني البرازيلي إلى الدوري السعودي للمحترفين في 14 أكتوبر عام 2018، ليكون ثاني أقدم المدربين في البطولة بعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي، ما دفع الشباب للتعاقد معه نظرًا لخبراته الكبيرة.

وقاد شاموسكا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في أكثر من 85 مباراة بجميع البطولات، وكان آخرها مواجهة الأمس وحصد لقب أغلى الكؤوس، ويمكن الاطلاع على مسيرته مع عنابي سدير عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي يحصد الذهب

وتغلب الفيصلي بالأمس على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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