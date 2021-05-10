مسيرة موسى ماريغا تُطمئن الهلاليين

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الهلال في حسم صفقة المالي موسى ماريغا لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ماريغا هلالي:

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع موسى ماريغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت حساب نادي الهلال بعد ذلك، إلى إنهاء التعاقد مع موسى ماريغا صاحب الـ30 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، ليكون سابع الأجانب في الموسم الجديد.

موسى ماريغا .. مسيرة مميزة:

ويملك موسى ماريغا مسيرة مميزة، ما يُطمئن الجماهير الهلالية بعد الإعلان عن انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، حيث بدأ مسيرته في فرنسا مع فريق إيفري قبل أن ينتقل إلى لي بوار، ومنه إلى صفوف أميان.

ولعب المهاجم المالي مع نادي الترجي الرياضي التونسي، وبدأ رحلة تألق في البرتغال، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماريتيمو، قبل أن ينتقل إلى بورتو الذي سجل معه 72 هدفًا في 190 مباراة.

ونجح موسى ماريغا في التتويج بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم 2018 و2020، وكأس البرتغال 2020، بالإضافة إلى كأس السوبر البرتغالي 2020، وتوج بجائزة أفضل لاعب مع بورتو عام 2018، وأحرز 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ماريغا 25 مباراة مع المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

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