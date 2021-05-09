مشاريبوف يُهدد مصير بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف يُهدد بقاء النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خلال الفترة المقبلة.

وكان مارتينيز تعرض لإصابة التمدد في الركبة، بعد أن شارك في مباراة الأهلي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مارس الماضي.

مشاريبوف بديل بيتي مارتينيز

وقررت إدارة النصر قيد اللاعب مشاريبوف بقائمة الفريق الكروي الأول بالعالمي، بعد تألقه مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة مؤخرًا.

هذا يعني أن اللاعب بيتي مارتينيز سيكون على قائمة الانتظار حتى يتعافى من إصابته وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ويبدو أن العالمي قد يكون في طريقه للتخلي عن اللاعب مارتينيز بسبب غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

مارتينيز انضم لـ النصر قادمًا من أمريكا

وكان مارتينيز انضم لصفوف نادي النصر في عام 2020 قادمًا من فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي.

جدير بالذكر أن مشاريبوف، كان تألق بصورة لافتة للأنظار مع فريق شباب الأهلي دبي خاصة بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر حاليًا، المركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.

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