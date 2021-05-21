مشاهد مؤثرة من تشييع سمير غانم

المواطن - سعد البحيري

شارك العديد من نجوم الفن والإعلام والسياسة في مصر في تشييع الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية يوم أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد فيما غابت زوجته دلال عبدالعزيز التي أصيبت بعدوى كورونا وتدهورت حالتها النفسية والصحية بعدما علمت بنبأ وفاة زوجها.

تشييع سمير غانم

وحضرت ابنتا الفنان الراحل دنيا وإيمي وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادى عدوى كورونا حيث كان في انتظارهما العديد من الفنانين والفنانات الذين قدموا لهم واجب العزاء وشدوا من أزرهما داعين الله أن يغفر للفقيد ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتمت الصلاة على الفنان الراحل في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وشارك أيضًا في تشييع الفقيد عدد من رجال الدين المسيحي من بينهم الأب بطرس دانيال.

سبب وفاة سمير غانم

وبالرغم من أن وفاة سمير غانم نجمت عن فيروس كورونا المستجد إلا أن الجنازة كانت كثيفة وشاركت فيها جموع غفيرة من المصريين الذين يحتفظون للفنان الراحل بمكانة كبيرة في قلوبهم نتيجة للتاريخ المهني الطويل الذي تمتع به والروائع الفنية التي تركها الفنان الراحل للمشاهدين.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا في تشييع الفنان الراحل، كل من الفنان محمود حميدة وعمرو محمود ياسين ونهال عنبر وهالة صدقي ويسرا ومحمد حماقي ولبلبة وإلهام شاهين وبيومي فؤاد وكل من ميرفت أمين وابنتها منة حسين فهمي التي تربطهما صداقة وطيدة بأسرة الفنان الراحل.

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