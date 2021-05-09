مشروعات ومرافق ضاحية الجوان مستقبل الإسكان في مدينة الرياض

المواطن - الرياض

ستصبح ضاحية الجوان في شمال مدينة الرياض محور التوسعة الجديدة التي وجه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف توفير ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن السعودي.

مضاعفة مساحة ضاحية الجوان

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.

مشروعات ضاحية الجوان

وحتى قبل توجيه ولي العهد كانت ضاحية الجوان تضم 1,542 شقة سكنية و12,693 وحدة أخرى عبارة عن فيلا + تاون هاوس وهذه الوحدات سوف تضاف إليها 53 ألف وحدة سكنية جديدة بعد مضاعفة مساحة المشروع إلى 30 ألف متر مربع.

وتضم الضاحية حاليًا مشروعات عدة من بينها مشروع الرابية على مساحة 178,014 متر مربع ومشروع المهندية على مساحة 164,796 متر مربع ومشروع سرايا الجوان بمساحة 491,639 متر مربع ومشروع النرجس فيو على مساحة 178,381 متر مربع وغيرها من المشروعات.

تلبية الطلب المتزايد

ومن شأن هذا التخصيص الأكبر من نوعه الذي وجّه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلبية الطلب المتزايد على تملك العقارات في الرياض وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

ويأتي التخصيص الحكومي الجديد للإسكان متسقًا في أهدافه مع استراتيجية مدينة الرياض المرتقبة ضمن خطط تطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولًا إلى تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

شارك الخبر







شارك الخبر