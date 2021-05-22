مصاب كورونا اختفت عنه الأعراض لكن مسحته إيجابية ..ماذا يفعل؟

المواطن - الرياض

أجابت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى الحاجة لخضوعه للمسحة الثانية بعد تعافيه من فيروس كورونا وزوال الأعراض عنه.

وقال مركز 937 صحة على موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الشأن :”بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية ، أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.

إصابات كورونا الجديدة



وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1142) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1089) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (439847) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (423795) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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