مصري ينحر زوجته وأم أطفاله: خانتني في الحلم

المواطن - متابعة

أقدم مواطن مصري على فعل غريب كاد أن يودي بحياة زوجته وأم أطفاله، في محاولة لذبحها عقب رؤيته لها في الحلم وهي تخونه مع شخص آخر.

حلم يدفع مصريًا لذبح زوجته:

وبحسب مصادر العربية فإن المصري، عندما استيقاظ المتهم من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: “أنا عرفت كل حاجة ” قبل أن يحاول قتلها ذبحًا من رقبتها بسلاح أبيض.

إنقاذ الزوجة:

ونجح سكان المنطقة في إنقاذ السيدة من موت محقق متجهين لتسليم المتهم للسلطات المعنية، بعدما فشل في الهرب إثر ارتكاب جريمة شنعاء وظهر في حالة انهيار تامة وهو ملطخ بالدماء وبيده سلاح أبيض، بحسب مقطع فيديو متداول عن الواقعة.

وأدلى المتهم أثناء التحقيقات بالآتي: “أثناء نومي، حلمت بأن زوجتي تخونني؛ لذلك عقدت العزم على التخلص منها”، لافتًا إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

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