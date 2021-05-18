مصر ترسل 65 طنًّا من الأدوية لـ غزة و11 مستشفى لعلاج الجرحى

المواطن - القاهرة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

11 مستشفى:

وأكدت الوزيرة تجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ37 فريقًا طبيًّا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن شحنة المساعدات تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، وماسكات أكسيجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، وأسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

وأضافت الوزيرة أن شحنة المساعدات شملت أيضًا كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، ومضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و”ألبيومين” وكافة أنواع المحاليل.

أكياس دم:

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام، أنه تم تعزيز أكياس الدم بإقليم القناة بـ330 كيس دم و1827 وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الإستراتيجي للدم بالمركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس دم، مشيرًا إلى التنسيق بين بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، وبين خدمات نقل الدم القومية بالقاهرة لإمداد المستشفيات بمخزون من جميع فصائل الدم المختلفة بشكل دوري حسب الحاجة.

وتابع أنه تم تجهيز مستشفيات “بئر العبد النموذجي، العريش العام، والشيخ زويد المركزي” بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 288 سريرًا داخليًّا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبًا، بالإضافة إلى 44 جهاز تنفس صناعي، مشيرًا إلى إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور.

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