مصر تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 261666 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 191332 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15047 حالة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

وبالأمس أعلنت الحكومة المصرية، رفع القيود المقررة من إدارة أزمة جائحة كورونا، ومنها إغلاق المحال مبكرًا، وذلك اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

قيود كورونا:

وفي وقت سابق، فرضت مصر بعض القيود على المطاعم والمراكز التجارية الكبرى والمقاهي، إذ كان لزامًا عليها أن تغلق أبوابها اعتبارًا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو الجاري؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

التوقيت الصيفي:

ووافقت لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم في اجتماعها على “العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفًا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارًا من أول يونيو 2021”.

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

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