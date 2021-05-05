مصر تطبق الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات لمدة أسبوعين

المواطن - متابعة

قررت مصر تطبيق الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال الأسبوعين المقبلين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمواجهة الجائحة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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