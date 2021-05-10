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مصر: ندعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي
أدانت مواصلة الميليشيا أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة

مصر: ندعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي

2021/05/10
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصر: ندعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي
المواطن - واس

أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية، نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

دعم للسعودية: 

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.


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