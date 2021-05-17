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مطار الأمير سلطان في تبوك يشهد أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج

مطار الأمير سلطان في تبوك يشهد أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

2021/05/17
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مطار الأمير سلطان في تبوك يشهد أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
المواطن - واس

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

شروط السفر: 

وجاء إنهاء إجراءات السفر للمواطنين في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصنا بجرعتين، أو محصنا بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافيا منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.


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