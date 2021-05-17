مطار الملك فهد الدولي بالدمام يشهد إقلاع أول رحلة دولية

المواطن - واس

شهد مطار الملك فهد الدولي اليوم إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) والمتجهة إلى مدينة أمستردام، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

تطبيق العديد من التدابير التشغيلية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين بتطبيق العديد من التدابير التشغيلية، التي تضمنت فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة موظفين فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم أكثر من ٧٠ موظفاً لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار، إضافة إلى توفير ١٢ جهازاً إضافياً للفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لصالة السفر، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.

ونوه الحربي بدعم الهيئة العامة للطيران المدني عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والحرص على تطبيقها بالطرق المثلى بالتعاون مع جميع القطاعات بالمطار الذي يعملون كفريق عمل واحد لضمان سلاسة الإجراءات والحفاظ على سلامة المسافرين ومنسوبي المطار.

دليل إرشادي محدث للمسافرين

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني دليلاً إرشادياً محدثاً للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال للتدابير الاحترازية.

شارك الخبر







شارك الخبر