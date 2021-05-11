مطالب تاليسكا للانضمام إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تسعى سريعًا لحسم الصفقة الثانية في الميركاتو الصيفي، والتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يفاوض تاليسكا:

واجتمع مسؤولو نادي الهلال مع لاعب جوانجزو إيفر جراند الصيني، تاليسكا بحضور وكيل أعماله، لمفاوضته من أجل الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم، وطلب اللاعب البرازيلي منحه مهلة لعدة أيام لحسم موقفه النهائي، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وأضافت المصادر: “الأمر الذي يعطل الصفقة هي الاختلاف في أمران؛ الأول أن مسؤولي الأزرق طالبوا من اللاعب أن يفسخ عقده مع ناديه الصيني، كي يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بدلًا من الدخول في مفاوضات مطولة، قد تفشل في النهاية”.

وتابعت: “أما المطلب الثاني فهو دفع خمسة ملايين يورو فقط للاعب البرازيلي تاليسكا، في الوقت الذي يطلب به الأخير الحصول على 6.5 مليون يورو”.

ماريغا أول الصفقات:

وأعلن نادي الهلال، مساء الأحد، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع موسى ماريغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت حساب نادي الهلال بعد ذلك، إلى إنهاء التعاقد مع صاحب الـ30 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، ليكون سابع الأجانب في الموسم الجديد.

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