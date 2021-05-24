مطلب جماهير الاتحاد من اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراتين مصيريتين ضد كل من العين والنصر وذلك لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما عانى العميد بالمواسم الأخيرة من خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

وسيواجه العميد، غدًا فريق العين بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” دوريًا، بينما يلعب العميد مع النصر بقمة الجولة الـ30 والأخيرة، مساء الأحد المقبل.

المركز الثاني حلم نجوم الاتحاد

ويتطلع لاعبو الاتحاد لإنهاء الموسم بالمركز الثاني من أجل ضمان التأهل المباشر لـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

كذلك طالب جمهور العميد، لاعبي الفريق الأول في أكثر من مناسبة بضرورة اعتبار مباراتي الجولتين الأخيرتين من الدوري مثل النهائي للظفر بالمركز الثاني، وهذا سيتحقق في حال فوز العميد بالجولتين الأخيرتين، وخسارة الشباب بالجولة الـ30 ضد فريق الوحدة.

يذكر أن العميد يحتل حاليًا، المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة.

بريجوفيتش يحسم مصيره

وبوقت سابق، حسم اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش نجم العميد مصيره مع النادي، وذلك بعد الفوز على أبها بالجولة الـ28.

وتحدث بريجوفيتش للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لدي عقد مع الفريق لمدة سنتين، ما نُركز عليه حاليًا هو إنهاء الموسم بصورة جيدة، والاستعداد للموسم المقبل”.

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