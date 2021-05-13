معركة ليلة العيد تخلف قتلى وجرحى في مصر

المواطن - متابعة

قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، مساء يوم الأربعاء، عشية عيد الفطر في مصر، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية تاسا بمركز ساحل سليم في أسيوط؛ بسبب خلاف على أرض زراعية.

مشاجرة بالأسلحة النارية:

وتلقت مديرية أمن أسيوط جنوب مصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية تاسا بمركز ساحل سليم، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بالقرية ووقوع وفيات ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة في قرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم، نتيجة خلافات على أرض زراعية، أسفرت عن مقتل عصام ج. ع. (30 عامًا)، وشادي ج. ع. (28 عامًا)، ووائل ع. ع. (35 عامًا).

نقل الجثث للمشرحة:

كما أصيب كاميل ج. ع. (29 عامًا)، وأمير ج. ع. (30 عامًا)، وكرم ع. ع. (55 عامًا)، وميلاد ك. ع. (35 عامًا)، وسيد ك. ع. (33 عامًا)، عن طريق طلقات نارية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم.

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