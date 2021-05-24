معلومات جديدة عن الانفجار الغامض في إيران 

المواطن- متابعة

لم تقدم السلطات الرسمية في إيران أي معلومات حول سبب الانفجار الذي وقع في مصنع بمجمع سكني في أصفهان، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من العمال، واكتفت وسائل الإعلام بالقول إن عدد المصابين وصل إلى 9 أشخاص، مضيفة أن ذلك الانفجار تبعه حريق، في مصنع للكيماويات والألعاب النارية.

سبب الانفجار لا زال قيد التحقيق

وبحسب وكالة سكاي نيوز، فقد قال المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان، عباس عبدي، إن سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارغوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق.

مصنع مختص في تصنيع الطائرات بدون طيار

ومع ذلك، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الانفجار الكبير وقع في مجمع يضم مصنعًا لتصنيع الطائرات بدون طيار، مضيفة أن الشركة صناعة الطائرات هيسا (Hesa)، التي تنتج مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات دون طيار للقوات الإيرانية والموالية لإيران، توجد في المجمع الذي تملكه شركة سبهان نارغوستار للصناعات الكيماوية.

ويأتي ذلك انفجار بعد أيام من ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى جانب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وهو يحمل بقايا ما وصفها بأنها طائرة مسيرة إيرانية أُسقطت يوم الثلاثاء الماضي مشيرا إلى أنها إما أطلقت من أراض عراقية أو من سوريا.

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