مغردون عبر وسم الغيبوبة الجماعية: قمنا ما ندري مغرب ولا عصر

المواطن - الرياض

أصابت “ #الغيبوبه_الجماعيه ” الكثير من المواطنين والمقيمين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الوسم الذي أطلقه معلقون على حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بسبب السهر حتى الصباح والنوم بعد صلاة العيد أو قبيل الظهر.

حالة من النعاس:

وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي، حيث العشرات من المغردين عن الشعور بحالة النعاس والتعب والإرهاق.

أحلام سعيدة:

وعلقت ياسمين عبر وسم #الغيبوبه_الجماعيه بقولها: “ونلبس بجامة العيد وأحلامنا سعيدة”.

وغرد ترگي بقوله: “بدأ العد التنازلي لـ أحلى نومة #الغيبوبه_الجماعيه “.

وعلق آخر بقوله: “إذ قمت من الغيبوبة ما تدري مغرب ولا عصر”.

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