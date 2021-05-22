مفاجأة مرعبة حول سبب وفاة سمير غانم وعلاقة الفطر الأسود

المواطن _ متابعة

صدم حسام غانم، شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، الشعب المصري بتصريحاته عن سب سبب وفاة شقيقه بقوله إن شقيقه أصيب قبل وفاته بمرض الفطر الأسود الذي يعد أحد المضاعفات الجديدة التي ظهرت على بعض مصابي كورونا في الهند.

الفطر الأسود ينهي حياة سمير غانم

وأضاف حسام غانم في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلامية مصرية خلال تشييع جنازة الراحل، أمس قائلا :”عينه اليمنى أصيبت بالفطر الشديد”، بحسب صحيفة صدى البلد المصرية.

وقعت تصريحات شقيق الراحل سمير غانم كالصاعقة على مسامع المصريين ،ليصبح لسان حالهم :”هل إصابة الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود دليل علي دخول السلالة الهندية المتحورة من فايروس كورونا إلى مصر؟”.

البرلمان المصري يبحث الأزمة غدًا

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، تبحث لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، صحة وجود السلالة الهندية في مصر من عدمه، حيث سيتم بحث هذا الأمر مع وزارة الصحة غدًا الأحد، وفي حال ثبوت وجود السلالة الهندية في مصر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تفشي هذه السلالة المميتة داخل مصر.

وكانت وزارة الصحة بالهند ،قد طالبت، أمس الجمعة، من 29 ولاية إعلان حالة وباء الفطر الأسود، حيث سجلت ولاية واحدة فقط 1500 إصابة بهذا الفطر، وفى مدينة مومباي تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفطر الأسود.

ما هو الفطر الأسود

يذكر أن الفطر الأسود هو إصابة فطرية جلدية تصيب العين أو الأنف أو الفك، وتصيب من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

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