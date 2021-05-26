مفاجأتان بانتظار النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جمهور نادي النصر، بصدد تلقي مفاجأتين عن الفريق الكروي الأول من العضو الذهبي بالنادي، الأمير خالد بن فهد.

ويترقب عشاق العالمي غدًا الخميس، الاجتماع المنتظر لأعضاء الشرف الذهبيين بأصفر العاصمة.

شهادة الكفاءة المالية أمر مهم لـ النصر:

وخلال الاجتماع من المنتظر إصدار قرارات من الأمير خالد بن فهد كالتالي، أولهما هو تسديد كافة الالتزامات المالية على العالمي لنيل شهادة الكفاءة المالية، وثاني هذه القرارات هو تكفل خالد بن فهد بصفقتين أجنبيتين لـ العالمي استعدادًا للموسم الجديد بحسب صحيفة “اليوم”.

وذلك يأتي لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق الكروي الأول في النصر، للمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل، خاصة أن أصفر العاصمة بدأ الموسم الحالي بأداء فني متذبذب.

أكثر من لاعب يستعد لمغادرة النصر:

كذلك يأتي دعم الفريق بصفقات قوية سواء محليًّا أو أجنبيًّا بعد ارتباط أكثر من اسم بالرحيل عن أصفر العاصمة مثل البرازيلي مايكون والمغربي نور الدين أمرابط.

جدير بالذكر أن الأمير خالد بن فهد كان حصل على العضوية الذهبية بالعالمي بشهر مارس الماضي، حيث دعم مسلي آل معمر للفوز برئاسة النادي خلفًا لـ صفوان السويكت.

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