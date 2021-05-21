مفاجأتان لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مفاجأتين سارتين، وذلك قبل مواجهة نادي العين، الثلاثاء المقبل بالجولة الـ29 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يستعيد 2 من نجومه:

وأكد الإعلامي علاء سعيد، المقرب من العميد، عبر حسابه في “تويتر”، أن العميد استعاد كلًّا من حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود؛ حيث تواجدا اليوم الجمعة في التدريبات، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق بالمباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن العميد كان حقق انتصارًا مهمًّا على حساب أبها أمس الخميس بالجولة الـ28 بدوري المحترفين.

وبوقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج لجماهير نادي الاتحاد: إن النادي لا يملك داعمين مثل الهلال والنصر من أجل شراء صفقات قوية للفريق.

وتحدث الفراج قائلًا: ”لنكون واقعيين، العميد لا يملك الأمير خالد بن فهد أو الأمير الوليد بن طلال، صحيح جمهور العميد لم يقصر ودعم الفريق بعد طلب أنمار الحائلي بـ مليوني ريال، ولكن الوضع في الهلال والنصر، مختلف، ما يطلبونه يجدونه، عكس الاتحاد”.

العميد لا يملك الدعم الكافي:

وتابع وليد الفراج: ”ما في دعم لشراء صفقات، ولكن لا يجب أن ننسى أن الحائلي لم يتخلَّ عن الفريق ودعم من جيبه الخاص في وقت فيه الريال عزيز، وإذا حصل الاتحاد على دعم من وزارة الرياضة بجانب ربحه من تذاكر الموسم سيصل الإجمالي إلى 20 مليون ريال”.

ويتواجد العميد حاليًّا بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، بعد الفوز على أبها.

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