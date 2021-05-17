مفاجأتان لـ ريجيكامب قبل مواجهة الهلال الحاسمة

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي مفاجأتين، وذلك قبل مواجهة الهلال بعد غد الأربعاء.

مباراة قوية تجمع بين الهلال والأهلي

ويترقب جمهور الكرة السعودية مباراة الزعيم والأهلي التي تُقام بالجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

السومة يعود

واستعاد المدرب ريجيكامب اللاعب السوري عمر السومة والحارس المخضرم محمد العويس، في مفاجأتين تعززان من حظوظ الراقي، للفوز على الزعيم في الدوري.

وأكد ريجيكامب على جاهزية الثنائي لمواجهة الهلال بحسب صحيفة “الرياض” مما يعني أن الراقي ستكون لديه الأفضلية لتحقيق الفوز على الأزرق، منتشيًا بفوزه على القادسية بالجولة الماضية.

أما الزعيم فيعاني من تذبذب الأداء منذ بداية الموسم حيث أقال المدربين الروماني لوشيسكو والبرازيلي ميكالي، كما تعادل مع الباطن بالجولة الماضية.

وبوقت سابق، كشف نادي الهلال، أمس الأحد، آخر مستجدات إصابة 4 من نجوم الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

وقال الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر”: إن الثلاثي جانغ هيون سو وعبدالله عطيف وفواز الطريس أدوا برامجهم التأهيلية بأداء تدريبات بدنية ولياقية قوية.

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