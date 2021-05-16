مفحط يفقد السيطرة على مركبته ويدهس عدة أشخاص ويلوذ بالفرار

المواطن - الرياض

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دهس قائد مركبة عدداً من المارة خلال ممارسته “التفحيط” في أحد الطرق.

تصادم ودهس

وأظهر الفيديو، مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بجانب أحد الطرق، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الحادث وقع بعد خروجهم من صلاة العيد مباشرة، قبل أن يتفاجأوا بقائد مركبة يعود إلى الخلف ويصدمهم بقوة.

هروب الجاني

وحاول بعض المتواجدين في المكان توقيف قائد المركبة، لكنه هرب مُسرعاً من الموقع، تاركاً أحد الأشخاص الذين دهسهم ساقطاً على الأرض جراء معاناته من الحـادث.

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