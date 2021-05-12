مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في استهداف مركبة عسكرية قرب غزة

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قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجراح خطيرة في استهداف مركبة عسكرية بالقرب من حدود غزة بصاروخ مضاد للدبابات، وفقا لما ذكرته قناة العربية قبل قليل.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في استهداف مركبة عسكرية بالقرب من حدود #غزة بصاروخ مضاد للدبابات#العربية pic.twitter.com/0y4W2ChkZG — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) May 12, 2021

استهداف شواطئ غزة

في سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على شاطئ غزة.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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