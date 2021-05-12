‎الرئيسية
العالم
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في استهداف مركبة عسكرية قرب غزة
تم استهدافها بصاروخ مضاد للدبابات

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في استهداف مركبة عسكرية قرب غزة

2021/05/12
الساعة 2:42 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في استهداف مركبة عسكرية قرب غزة
المواطن - متابعة

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجراح خطيرة في استهداف مركبة عسكرية بالقرب من حدود غزة بصاروخ مضاد للدبابات، وفقا لما ذكرته قناة العربية قبل قليل.

استهداف شواطئ غزة

في سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على شاطئ غزة.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :