مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في كندا

المواطن - متابعة

قالت الشرطة الكندية إن “شخصاً لقي حتفه ونُقل 4 إلى مستشفيات في منطقة تورنتو “في ظروف مختلفة” بعد حادث إطلاق نار.

وأضافت الشرطة، أن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، مساء أمس السبت.

التحقيق في الحادث

وأضافت الشرطة في بيان على تويتر إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار، مضيفة أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق. لم يكن هناك مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير محلية أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.

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