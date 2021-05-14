مقتل 12 وإصابة 20 في انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

المواطن - متابعة

قالت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة 15 مايو إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في ضواحي العاصمة كابول.

تداعيات انفجار كابول

وبحسب وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة فردوس فارامارز إن 15 من المصلين أصيبوا في الحادث.

يذكر أن هذا الانفجار هو ثاني حادث كبير منذ أن فتحت طالبان والقوات الحكومية النار بشكل مؤقت يوم الخميس.

وفي وقت سابق لقي ما لا يقل عن 11 مدنيًا مصرعهم وأصيب 13 آخرين في أربعة تفجيرات منفصلة في مناطق متفرقة من أفغانستان يوم الخميس 13 مايو بعد ساعات من بدء حريق استمر ثلاثة أيام في عيد الفطر.

هدنة عيد الفطر

وأعلنت حركة طالبان في 10 مايو أنها لن تنفذ أي عمليات هجومية خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر ثلاثة أيام وسترد فقط على الهجمات المحتملة.

لكن في نفس اليوم، انفجرت قنبلة على جانب الطريق في حافلة ركاب في ولاية زابول الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا على الأقل وإصابة 28 آخرين.

وأعلنت الشرطة الأفغانية انهيار هدنة عيد الفطر بعد الانفجار في مسجد داخل العاصمة الأفغانية.

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