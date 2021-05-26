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حصاد اليوم
مقطع مذهل.. نحلتان تنجحان في فتح زجاجة مشروب غازي

مقطع مذهل.. نحلتان تنجحان في فتح زجاجة مشروب غازي

2021/05/26
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم
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مقطع مذهل.. نحلتان تنجحان في فتح زجاجة مشروب غازي صورة من الفيديو
المواطن - متابعة

أظهر قطع فيديو متداول نحلتين وهما يحاولان إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

نحلتان يخطفن الأنظار:

وظهرت النحلتان خلال الفيديو، وهما يرفعان غطاء مشروب “فانتا” الغازي، حتى أسقطاه أرضًا، ووثقت الفيديو امرأة في ساو باولو البرازيلية، بحسب فضائية سكاي نيوز عربية.

مهمة صعبة:

ولاقي الفيديو إعجابًا كبيرًا من المعلقين مشيدين بذكاء النحلتين، وفطنتهما، بالرغم من صعوبة المهمة التي قاما بها.


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