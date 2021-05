مقطع مذهل.. نحلتان تنجحان في فتح زجاجة مشروب غازي

المواطن - متابعة

أظهر قطع فيديو متداول نحلتين وهما يحاولان إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

This new video from São Paulo shows two bees working together to twist off a bottle cap for orange Fanta soda. No matter how many viral videos and scientific studies reveal the amazing depth of animal minds, humans consistently underestimate their intelligence. pic.twitter.com/QX7gm9lYIw

— Jacy Reese Anthis (@jacyanthis) May 25, 2021