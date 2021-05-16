مكافأة الاتحاد لـ رومارينيو بعد إخلاصه

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي الاتحاد عن مكافأة اللاعب البرازيلي رومارينيو، نجم الفريق الكروي الأول؛ بسبب إخلاصه، ونفيه مؤخرًا اقترابه من الرحيل عن العميد.

وكان اسم اللاعب البرازيلي ارتبط بالرحيل عن صفوف الاتحاد والانتقال لفريق الدحيل القطري بديلًا لمواطنه دودو.

وذكر الإعلامي الرياضي هتان النجار المقرب من الاتحاد، أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تبحث عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة المقبلة حتى عام 2023.

إعجاب رومارينيو ينهي الجدل:

وقام المهاجم البرازيلي رومارينيو بوضع علامة إعجاب على منشور إحدى الصفحات الداعمة للاتحاد في تطبيق الإنستجرام حيث نفت الصفحة رحيل نجم الاتحاد لنادي الدحيل.

مستويات مميزة من النجم البرازيلي:

ويُقدم اللاعب البرازيلي صاحب الـ30 سنة مستويات إيجابية مع العميد بالموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي صاحب الـ30 سنة انضم لصفوف فريق الاتحاد في صيف 2018 قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

يذكر أن نادي الاتحاد، كان سقط أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ضمك بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ27 دوريًّا.

ويتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في المركز الرابع ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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