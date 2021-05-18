مكة والمدينة تتشاركان أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الأربعاء أن تكون السماء غائمة جزئيًا فيما تكون درجات الحرارة في مكة والمدينة الأعلى مقارنة مع باقي المدن مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حالة الطقس غدًا

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة في حين يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين فيما ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة على الخليج العربي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الأربعاء فقال المركز الوطني للأرصاد إن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستسجلان 42 درجة في كل منهما بينما تسجل الرياض 41 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة العظمى والصغرى على معظم المدن السعودية :

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