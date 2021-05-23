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مكسبان في حالة تتويج الهلال بـ دوري محمد بن سلمان
إذا حقق الفوز على التعاون

مكسبان في حالة تتويج الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/23
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مكسبان في حالة تتويج الهلال بـ دوري محمد بن سلمان الهلال
المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الهلال، مباراة التعاون اليوم بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ29 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق المباراة بين الفريقين اليوم في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث في حالة فوز الزعيم على التعاون، سيحقق الأزرق اللقب للمرة الـ17 في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي.

فائدتان لـ الهلال 

وسيجني الزعيم فائدتين من تحقيق لقب الدوري بالوقت الحالي، أولهما الخروج من موسم 2020/2021 متوجًا بلقب ومهدئًا لحدة غضب جماهير الزعيم بسبب تدني مستوى الفريق وتذبذبه منذ بداية الموسم، خاصة أن الأزرق ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب خسارته للقب السوبر السعودي في يناير الماضي.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

صفقات جديدة في الطريق بعد ماريغا 

أما الفائدة الثانية فهي الانتهاء من ضغط نيل لقب الدوري، والتفكير في إعداد الفريق للموسم الجديد مع التركيز على الصفقات المطلوبة خاصة أن الهلال يسعى لضخ دماء جديدة في الفريق الأول، بعد ضم اللاعب المالي موسى ماريغا.

يذكر أن أزرق العاصمة يحتل حاليًا صدارة الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.


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