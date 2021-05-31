منافسة مشتعلة في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى اليوم، في ظل المنافسة القوية، حيث لم يتم حسم جميع الفرق الصاعدة والهابطة حتى الآن.

مباريات اليوم في الجولة الأخيرة:

وتُقام 10 مباريات اليوم في ختام دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب عرعر مع الطائي، ويواجه الدرعية فريق الجيل، ويحل الخليج ضيفًا على الثقبة، ويستضيف الكوكب فريق هجر، ويُلاقي نجران نظيره أُحد.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة مع النجوم، ويُلاقي الجبلين فريق الساحل، ويحل الشعلة ضيفًا على النهضة، ويواجه العدالة فريق البكيرية، ويستضيف الفيحاء نظيره الحزم بطل المسابقة الموسم الحالي.

منافسة قوية في دوري الدرجة الأولى:

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية في دوري الدرجة الأولى، حيث حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم اللقب رسميًّا، ويملك 90 نقطة، وتم تتويجه في الجولة الماضية بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 80 نقطة، قبل مباراته أمام الحزم اليوم.

وتشتعل المنافسة بين الطائي والجبلين على خطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، حيث يملك الأول 74 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الجبلين الرابع.

وتأكد هبوط الثقبة وعرعر والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميًّا، حيث جمع كل منهما 34 و26 و23 نقطة، فيما لم تُحسم هوية الفريق الرابع الذي سيُغادر دوري الدرجة الأولى، حيث يملك النهضة والبكيرية 39 نقطة.

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