منة عرفة تعلن خطبتها وتغلق التعليقات

المواطن - متابعة

أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، خطبتها دون الكشف عن مزيد من تفاصيل أخرى.

صورة كرتونية:

ونشرت عرفة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، صورة كارتونية تعبر عن المناسبة وعلقت عليها “تمت خطبتي”، دون الكشف عن هوية خطيبها، كما أغلقت عرفة خاصية التعليقات على الصورة.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من مشاركة اليوتيوبر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وهو ما فاجأ الكثيرين بسبب ما كان يتردد حول وجود علاقة تجمع بين منة عرفة وعلي غزلان.

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