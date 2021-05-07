منصة مدرستي تحقق أكثر من مليار زيارة

المواطن - الرياض

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري إن منصة مدرستي استقبلت أكثر من مليار زيارة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها أتاحت لحوالي 5.3 مليون طالب أداء الاختبارات عن بعد.

فيديو | متحدث التعليم: أكثر من "مليار" زيارة لمنصة مدرستي بنهاية العام الحالي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RU7GcuOWnm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2021

وتابعت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن وزارة التعليم أنهت العام الدراسي بنجاح، وقدمت نموذجًا مميزًا للتعليم عن بعد في السعودية من خلال المنصة التي مكنت الوزارة من استكمال العام الدراسي عن بعد.

وقالت إن المنصة وفرت التعامل المثمر والمرن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والإداريين.

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