منصور بن مشعل: دعمت الملف القوي

المواطن - مروة نبيل

أكد العضو الذهبي بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، أنه دعم الملف الأقوى في الانتخابات، مشيدًا في الوقت ذاته برئيس مجلس الإدارة الجديد، ماجد النفيعي.

#الدوري_مع_وليد | الأمير منصور بن مشعل – عضو ذهبي للأهلي: أنا دعمت الملف القوي وماجد النفيعي لديه القدرة.. لا توجد أي اتفاقات وأهم شيء عندنا خدمة الكيان.. الرؤساء السابقين لا يملكون الخبرة لذلك تدخلت.#قناة_SBC pic.twitter.com/wyIcEht9od — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 4, 2021

النفيعي يحسم انتخابات الأهلي:

وحصل النفيعي على أعلى عدد من أصوات الجمعية العمومية بعد دعم العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، ويتبقى اعتماد المجلس من وزارة الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما حرصت جماهير النادي الأهلي على الاحتفال مع ماجد النفيعي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الإدارة رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منصور بن مشعل يؤكد دعمه للملف الأقوى:

وقال الأمير منصور بن مشعل: “ليس غريب على رجال الأهلي أن يعودوا، فهم لا يتخلوا عن النادي، وماجد النفيعي له من أعضاء الشرف ثقة كبيرة ومن الجماهير الأهلاوية، وهو على قدر المسؤولية إن شاء الله”.

وتابع العضو الذهبي بالنادي الأهلي تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أنا دعمت الملف القوي ولديه إمكانية وخبرة، ونحن معه بإذن الله تعالى”.

وتحدث عن دعمه للرؤساء السابقين، قال: “هذه المرة ماجد النفيعي مختلف، المرة الماضية كنا مضطرين بين الاثنين، ولكن الحين لا، ماجد رشح نفسه، وهو ثقة وخبرة في نفس الوقت، وإن شاء الله يكون على قدر المسؤولية وسندعمه بقدر ما نستطيع”.

وعن وجود اتفاقات بينه وبين ماجد النفيعي، علق منصور بن مشعل قائلًا: “أبدًا.. لا يوجد أي اتفاقات، ويُمكنك أن تسأله، أهم شيء سواء بالنسبة لي أو الأعضاء الذهبيين هو خدمة الكيان”.

وبشأن عدم استماع الرؤساء السابقين لرأيه، قال: “مع الأسف السابقين كنا نتفق على أشياء وخالفوا، ولكن ماجد مختلف، فهو لديه خبرة الأخوين الماضيين ليس لديهم خبرة، وكان يجب أن أتدخل، وعدوني ثم أخلفوا ودعهم”.

واختتم الأمير منصور بن مشعل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “هناك أعضاء شرف وعدوني بدعم ماجد النفيعي، لن أبتعد خلال الفترة المقبلة وسأكون متواجدًا”.

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