منيرة صاحبة الجرعة رقم 10 ملايين تشجع الحوامل على أخذ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

حثت “منيرة ” التي حصلت على الجرعة رقم 10 ملايين من لقاح كورونا يوم أمس جميع النساء الحوامل بالحصول على اللقاح مؤكدة أنها تثق في مأمونيته وفعاليته.

"منيرة" صاحبة الجرعة رقم عشرة مليون تشجع السيدات الحوامل على أخذ لقاح كورونا. pic.twitter.com/i1JFN0LEQi — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 6, 2021

ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو تحدثت فيه “منيرة” عن قرار حصولها على اللقاح مشيرة إلى أنه من المعروف أن مناعة الحامل تكون أقل في بعض الحالات ما يعني أن الحوامل قد يكن عرضة أكثر من غيرهن للعدوى بالتالي عليهن المسارعة بالحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أنها فور علمها بالحمل قررت الحصول على اللقاح بعد تزايد حالات العدوى خلال الأسابيع الأخيرة.

10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل ساعات أنه تم بفضل الله تقديم أكثر من (10,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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