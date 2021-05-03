من هو خوسيه مورايس مدرب الهلال الجديد؟

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

الهلال يتعاقد مع مورايس:

وأعلن الهلال، مساء الأحد، عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 13 مباراة بجميع البطولات، بعد إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ويمكن الاطلاع على نتائجه مع الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خوسيه مورايس مسيرة من التألق:

ويملك مورايس خبرة كبيرة مع الفرق العربية، حيث درب الثنائي التونسي الملعب والترجي، بالإضافة إلى المنتخب اليمني، ولديه تجربتين في السعودية مع الحزم موسم 2007/ 2008، والشباب موسم 2014/ 2015.

ونجح خوسيه مورايس صاحب الـ55 عامًا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لحصد لقب كأس السوبر السعودي، الأمر الذي جعل الجماهير الهلالية تشعر بالطمأنينة، أملًا في قيادة الزعيم لحصد مزيد من البطولات.

وعمل مورايس مساعدًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ويعتبره المثل الأعلى له في مجال التدريب، حيث عمل معه في تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بجانب ريال مدريد الإسباني.

وكانت آخر تجارب خوسيه مورايس التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيونبوك الكوري الجنوبي، وقاده لتحقيق لقب الدوري المحلي مرتين، ولقب كأس كوريا، وحصد جائرة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية عام 2019.

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