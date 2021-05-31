من هو ليوناردو جارديم المرشح لتدريب الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

بحث نادي الهلال بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي موناكو الفرنسي الأسبق لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

وعانى الهلال من كثرة تغيير المدربين بموسم 2020/2021، حيث أقال المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ثم أقال البرازيلي روجيرو ميكالي قبل الاستقرار على التعاقد مع مورايس.

المسيرة التدريبية للمدرب ليوناردو جارديم

ووُلد المدرب جارديم في مدينة برشلونة الفنزويلية في أغسطس من عام 1974 ولم يمارس كرة القدم من قبل كلاعب محترف، حيث بدأ مسيرته التدريبية في عام 1996 كمدرب لفريق الشباب بنادي سانتا كروزينس ثم عمل كمدرب مساعد لأندية بورتوسانتينسي وكامارا دي لوبوس، وكاماتشا”.

وسبق لـ جارديم كذلك تدريب أندية أوليمبياكوس اليوناني خلال موسم 2012/2013، بالإضافة لتدريبه نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2013/2014، ثم درب نادي موناكو الفرنسي على فترتين الأولى كانت من 2014 إلى 2018، والثانية في عام 2019 ولكنها استمرت لمدة قصيرة.

ألقاب جارديم مع أوليمبياكوس وموناكو

وحقق ليوناردو جارديم مجموعة قليلة من الألقاب، حيث فاز مع أوليمبياكوس بلقب الدوري والكأس في اليونان ثم الفوز بالدوري الفرنسي مع موناكو في موسم 2016/2017.

وكان عقد المدرب مورايس انتهى مع الهلال بعد الفوز على الفيصلي أمس الأحد بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان تولى تدريب الفريق بعد إقالة ميكالي لنهاية موسم 2020/2021.

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