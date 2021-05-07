من يقود الهلال ضد الشباب ؟

المواطن - محمد سمعه

سيغيب المدرب البرتغالي خوسيه مورايس عن قيادة نادي الهلال ضد الشباب اليوم الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب مدرب الهلال الجديد

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب مورايس لن يتواجد في مباراة الشباب كإجراء احترازي حيث يخضع حاليًا لفترة حجر صحي بعد وصوله إلى السعودية.

وذكر الحنيان أن عبداللطيف الحسيني مساعد مورايس هو من سيقود الهلال ضد الشباب.

وستنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب في الرياض.

الهلال يفقد هيون سو

وقد يغيب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن مباراة الليث بسبب الإصابة حيث تواجد مساء أول أمس الأربعاء في مقر عيادة النادي، كما من الممكن عودة سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال ضد الشباب، بعد أن شارك في تدريبات لياقية.

أما خالد البلطان رئيس الشباب، فحرص على تحفيز لاعبي الليث، من أجل الفوز على الهلال قبل مباراة اليوم الجمعة.

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