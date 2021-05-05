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مهند الشنقيطي اتحاديًّا حتى 2024

مهند الشنقيطي اتحاديًّا حتى 2024

2021/05/05
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مهند الشنقيطي اتحاديًّا حتى 2024 الشنقيطي - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، مهند الشنقيطي ليستمر في صفوفه حتى عام 2024.

مهند الشنقيطي مستمر في الاتحاد:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مهند الشنقيطي بعد توقيع العقود الجديدة لمدة 3 مواسم، بحضور رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي الذي تمنى له التوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير.

كما حضر توقيع العقود الجديدة كل من؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والمدير التنفيذي للفريق الأول، حامد البلوي، بالإضافة إلى وكيل أعمال مهند الشنقيطي، عبدالله المحمدي.

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الشنقيطي بعد التوقيع – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والشباب الوصيف.


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