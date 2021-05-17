مهند عسيري شبابيًّا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

انضم مهاجم النادي الأهلي، مهند عسيري، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسميًّا بداية من منافسات الموسم الرياضي المقبل.

مهند عسيري في الشباب

وأشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مهند عسيري وقع عقدًا رسميًّا مع نادي الشباب لمدة موسم رياضي واحد، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة.

وغاب مهند عسيري عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات، لينضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًّا.

وسبق أن أكد مهند عسيري صاحب الـ34 عامًا، أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة لم تُناقشه في التجديد ولم تظهر رغبتها في ذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويسعى الشباب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية ومن أصحاب الخبرات، حيث تطمح إدارة خالد البلطان في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات، خاصة بعد تحسن المستوى هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

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