مهند عسيري يحلم باستعادة بريقه مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

انضم مهند عسيري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بداية من الموسم الرياضي المقبل، أملًا في استعادة بريقه والتألق مجددًا.

عسيري شبابيًا

وأكدت تقارير أن مهند عسيري صاحب الـ34 عامًا، وقع عقدًا رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن أكد عسيري أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة لم تُناقشه في التجديد ولم تظهر رغبتها في ذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مهند عسيري يحلم بالتألق

ولعب مهند عسيري في ضفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس عام 2014، وظهر بمستوى مميز قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي بعد ذلك، ويبدأ رحلة تألق.

وابتعد عسيري عن المشاركة مع النادي الأهلي هذا الموسم، حيث لم يُشارك سوى في دقائق معدودة؛ ونجح في تسجيل هدف واحد، ولم تدخل الإدارة في مفاوضات معه لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم، ليوقع إلى الشباب في صفقة انتقال حر.

ويطمح مهند عسيري لاستعادة بريقه والمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الموسم المقبل، خاصة أن الليوث يُقدم أداء رائعًا هذا الموسم، بفضل الصفقات المميزة التي أبرمتها إدارة خالد البلطان، وفي مقدمتها الأرجنتيني إيفر بانيغا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتسعى إدارة البلطان لمواصلة تدعيم صفوفه، أملًا في التتويج بالألقاب في الموسم المقبل.

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