مهند عسيري يعود إلى الشباب رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع مهند عسيري لقيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

مهند عسيري في الشباب:

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا احترافيًّا مع مهند عسيري لمدة موسم رياضية واحد بداية من الموسم المقبل، وتمنت له التوفيق في مهمته مع الفريق.

وانتهى عقد مهند عسيري صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولم ترغب الإدارة في تجديده، لينضم إلى صفوف الشباب في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب عسيري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس عام 2014، وظهر بمستوى مميز قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي بعد ذلك، ويبدأ رحلة تألق، ويحلم باستعادة بريقه مجددًا.

الشباب هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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