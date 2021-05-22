مواطن يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات في طبرجل

المواطن - الرياض
روى الشاب صالح الشراري قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.
فيديو | صالح الشراري.. يؤسس ورشة كاملة متخصصة بإصلاح السيارات بـ #طبرجل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/JDrRfnLajA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 22, 2021
وقال صالح الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل؛ بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة”.
الهواية والعمل:
وأضاف المواطن الشراري: “هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات”، لافتًا: “المحيطون بي شجعوني للعمل في هذا المجال”.
أسعار الإصلاح:
وأشار إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسب لجميع الزبائن، موجهًا نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.
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